Emergencias viales marcan la mañana del lunes 22 de diciembre

Una persona fallecida, varios heridos y conductores a la fuga marcaron las emergencias viales de la mañana de este lunes en la capital.

La madrugada y primeras horas de este lunes 22 de diciembre se registraron por varios percances viales en distintos puntos de la ciudad capital, que dejaron una persona fallecida y varios heridos, además de complicaciones en la movilidad.

Uno de los hechos más graves se registró en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, salida de la colonia San Rafael, zona 18, donde un hombre perdió la vida a causa de politraumatismo.

En el lugar quedó una motocicleta, la cual, según el reporte preliminar, habría colisionado contra un poste.

Lunes, 22 de diciembre del 2025



- Deceso de motorista -



Ruta El Atlántico, km. 7.8 zona 18 frente a plaza San Rafael.



Motocicleta fue a colisionar contra poste y lamentablemente conductor murió. No ha sido identificado.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/iZAStYoIne — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 22, 2025

Autoridades de tránsito indicaron que el accidente afectó la vía principal, el acceso al área comercial y la salida de la colonia San Rafael, así como la circulación hacia la ruta al Atlántico.

Un segundo incidente ocurrió en la ruta CA-9 Norte, kilómetro 7, zona 18, frente a la colonia Los Pinos.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, una motocicleta fue colisionada por otro vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

El motorista fue atendido en el lugar por Bomberos Municipales.

(Foto: Amilcar Montejo)

Además, en la zona 11 se reportó otro percance cuando un peatón resultó herido tras ser atropellado por una motocicleta en la calzada Roosevelt, primera avenida, frente al mercado El Guarda. Según el reporte, el motorista también huyó del lugar.

La PMT informó que el tránsito fue afectado por algunos minutos en el carril central mientras la víctima era trasladada a un centro hospitalario y que la Policía Nacional Civil fue notificada del caso.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para prevenir más emergencias y preservar la vida de todos los usuarios de la vía pública.