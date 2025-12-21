La familia que busca a joven entre cuerpos hallados en zona 25

“Que Dios vaya contigo, nos miramos el lunes para empezar a trabajar”, fue la promesa con que se despidió “Yambi”, como de cariño le dice su familia.
Pedro José Nathanael Paiz Sandoval, de 36 años, desapareció luego de que a medianoche saliera con rumbo a su casa luego de visitar a sus padres; quienes lo buscan con esperanza.
Pedro, trabaja como herrero en la comunidad de Canalitos, zona 24 y a bordo de su moto desapareció sin dejar ninguna pista.
Sus padres se encuentran en el lugar donde encontraron más de 10 cuerpos abandonados en el km. 14 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, en la zona 25, fueron localizados envueltos en sábanas; esperando confirmar o descartar que se trate de su hijo.
Pedro habría prometido regresar a emprender un trabajo en colaboración con su padre, por lo que parece demasiado extraño que no regresara.
Además, su moto fue encontrada abandonada en un barranco días atrás, causando más alarma entre sus familiares.
Esta y otras familias viven una experiencia trágica similar, dado que varios vecinos de la misma comunidad han desaparecido.