El emotivo mensaje de Ana Lucía Martínez dedicado al fútbol

Tras la polémica de Ana Lucía Martínez al pronunciarse por quedar fuera de la convocatoria de preparación a las eliminatorias mundialistas de la Concacaf y tras las declaraciones de Edy Espinoza, director técnico de la Selección Femenina de Guatemala, sobre su desempeño profesional, la legionaria envió otro mensaje en sus redes.

Ana Lucía escribió un contundente mensaje que dedicó al fútbol, donde demuestra que ante las adversidades seguirá firme con su pasión aunque el camino no sea fácil.

En 3 imágenes la guatemalteca expresó:

"Gracias porque me enseñaste el trabajo en equipo, a ser disciplinada, perseverante, a no rendirme, a tener espíritu de competencia y a exigirme todos los días. Me has acompañado desde mis 4 años, en el colegio me gustaban todos los deportes pero tú me hacías sentir diferente, jamás te abandoné aún cuando en la universidad tuve que sacrificar tiempo en familia, con amigos; ese tiempo que jamás se recupera, pero no te podía abandonar ni dejar de estudiar porque era mi futuro, lo que me daría una estabilidad laboral".

"No escogí una carrera fácil porque me gustan los retos, ese reto lo terminé en 5 años llenando a mis padres de satisfacción me convertí en ingeniera química, colega de mi padre. Pensaba que el tiempo con el futbol tenía preparado algo más para mí. A través de la Selección Nacional y su exposición tuve acercamiento de otras personas para jugar en el extranjero, no lo podía creer pero quería darle la oportunidad, era el momento, mi familia me apoyó, creyó en mí pero principalmente, ¡yo creía en mí!, en lo que quería lograr, decidí tomar rumbo, primero en Estados Unidos, luego España y ahora Italia".

Mis retos académicos continuaron en España, con la buena presión de mi madre en ese momento, decidí seguir mis estudios de maestría, aunque no era fácil quería hacerlo por mí y por mi familia. Terminé esa maestría y luego no paré, un año después decidí continuar con otra maestría porque estando fuera tenemos que aprovechar esas oportunidades. Soy consciente de la importancia de los estudios y compaginarlo con el deporte ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Una cosa complementa a la otra, una cosa me ayuda a la otra, la suma de esas experiencias me han hecho ver que cuando uno se propone algo lo puede lograr".

"He sacrificado mucho pero ha valido la pena, de niña no tenía muchas referentes por desconocimiento (ahora la tecnología ayuda) o porque había menos, pero parte de lo que ma ha motivado a seguir, es el poder reflejar que con esfuerzo, dedicación y buscar esa excelencia podemos lograr lo que queremos. Mi motivación siempre ha sido hacer lo que me gusta y me apasiona pero también ese motor ha sido mi familia y hacerlos sentir orgullosos, al mismo tiempo, por la niñez y la juventud de mi país, quiero demostrar que aunque en otros países tengas más oportunidades nosotros también podemos llegar ahí, también tenemos esa capacidad para alcanzar nuestra metas".

"Espero seguir siendo esa fortaleza física y mental para seguir haciéndolo porque decidí ser futbolista cuando parecía un sueño difícil de cumplir. El camino jamás será fácil pero valdrá la pena y yo seguiré soñando despierta", concluyó.

El pasado 21 de enero, la Federación Nacional de Fútbol lanzó la convocatoria de la Selección Femenina de Guatemala para realizar los trabajos de preparación previo al encuentro ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Curazao en la eliminatoria mundialista de Concacaf el próximo mes de febrero.

En dicha convocatoria, el director técnico de la Selección Femenina, Edy Espinoza, no incluyó a la legionaria guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien juega actualmente para el Sampdoria femenino de Italia.

Gracias FÚTBOL ! pic.twitter.com/3y9Ti7R3ul — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) January 28, 2022