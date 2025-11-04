¿Necesitas resolver un problema con Empagua? Llegan jornadas de atención a tu zona

-

La Empresa Municipal de Agua (Empagua) transforma la manera de servir con las "Jornadas de Atención al Vecino", un programa que acerca soluciones y facilita trámites esenciales como convenios de pago, reporte de fugas o solicitudes de nuevo servicio de agua y alcantarillado.

La Empresa Municipal de Agua (Empagua) continúa fortaleciendo su vínculo con los capitalinos a través de las Jornadas de Atención al Vecino, una iniciativa que transforma la manera de servir y resolver las necesidades de los usuarios en distintas zonas de la ciudad y municipios cercanos.

El programa busca facilitar trámites, acercar soluciones, escuchar inquietudes y generar confianza entre los vecinos, evitando que estos deban trasladarse hasta los centros de atención.

En las jornadas se atienden inquietudes y dudas de los vecinos. (Foto: Cortesía Empagua)

"Venir aquí y resolver mis dudas en minutos ha sido un gran alivio. No tuve que faltar al trabajo ni hacer largas filas", comentó doña Marta, vecina de la zona 7, al aprovechar uno de estos espacios de atención.

Cómo funcionan

Las jornadas se desarrollan en puntos estratégicos como parques, salones comunales o plazas públicas, donde un equipo especializado brinda atención técnica y administrativa.

Entre los servicios disponibles se incluyen: Convenios de pago y reclamos por consumo. Cambios de medidor y actualización de datos. Solicitudes de nuevos servicios de agua y alcantarillado. Reporte de fugas, suspensiones y consulta de saldos.

El proyecto comenzó el año pasado y visita las diferentes zonas de la capital. (Foto: Cortesía Empagua)

El modelo de atención permite respuestas inmediatas y eficientes, además de fortalecer la comunicación directa entre Empagua y los vecinos.

Resultados y alcance

Desde su inicio en mayo de 2024, el programa ha realizado más de 60 jornadas de atención, alcanzando a más de 3 mil 500 vecinos de distintas zonas de la capital y de municipios aledaños como Mixco y Chinautla.

Educación y conciencia ambiental

Además del servicio técnico, las jornadas incluyen actividades para promover el cuidado del agua y del medio ambiente. Cada vecino que participa recibe una planta del vivero institucional para sembrar en su hogar, junto con material educativo sobre el uso responsable del recurso hídrico.

Para los niños, se habilita una zona infantil con crayones y dibujos del ciclo del agua, fomentando desde temprana edad una cultura de respeto y conservación del líquido vital.

La jornada también ayuda a mejorar la comunicación entre el vecino y la institución. (Foto: Cortesía Empagua)

"Somos agua y también servicio. Nos interesa atender a los vecinos de la mejor manera para seguir fortaleciendo su confianza en cada gestión", destacó Luisa Ortiz, directora de Atención al Vecino de Empagua.

Invitación a participar

Empagua invita a todos los vecinos a mantenerse informados sobre las próximas fechas de las jornadas, que se publican en sus redes sociales oficiales o pueden solicitarse a través de las alcaldías auxiliares.

La Empresa Municipal de Agua (Empagua) es la encargada de distribuir el vital líquido en la ciudad. A menudo, el servicio es irregular en varias zonas de la capital y municipios aledaños, situación de la que Empagua frecuentemente notifica a los vecinos.

La irregularidad en el suministro no siempre se debe a fallas internas. Factores externos, como el enjambre sísmico que afecta al país, han provocado interrupciones en el servicio de agua potable en distintos puntos de la ciudad.

Las Jornadas de Atención son parte de un esfuerzo constante de Empagua para mejorar el servicio. La Municipalidad de Guatemala y la empresa implementan proyectos, como la modernización de filtros, para asegurar mejor agua potable a los capitalinos.