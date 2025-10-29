Así puedes agendar tu cita en línea para tramitar o renovar tu pasaporte

Tramitar o renovar tu pasaporte en línea ahora es mucho más fácil. Aquí te presentamos la guía completa que detalla los pasos para que puedas programar tu cita cumpliendo con todos los requisitos.
OTRAS NOTICIAS: Tráfico del 31 de octubre: Halloween y Arjona complicarán la ciudad
Al programar la cita en línea, el sistema genera automáticamente un formulario de solicitud. Los requisitos principales incluyen este formulario impreso y firmado, así como el Documento Personal de Identificación (DPI) vigente, en original y copia por ambos lados.
Estos son los pasos que debes seguir:
- Realiza tu pago en cualquier agencia Banrural
- Ingresa a igm.gob.gt e introduce tu número de boleta de pago
- Ingresa los datos que se te solicitan
- Selecciona la fecha para agendar tu cita
- Seleciona la hora a la que deseas asistir
- Genera el formulario de cita para el pasaporte
El sistema de citas online fue implementado por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para agilizar el trámite.
Es fundamental que los solicitantes verifiquen las sedes disponibles y los horarios, y que acudan a la cita con el DPI y el comprobante de pago bancario.