Empate de Panamá y Surinam favorece a Guatemala en la lucha por el Mundial

Panamá y Surinam empataron a un gol en un partido clave para las aspiraciones de la selección chapina.

Un gol agónico de Ismael Díaz en el minuto 96 salvó a Panamá del desastre ante Surinam y mantuvo con vida sus aspiraciones mundialistas, en un partido disputado en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá. El empate a un gol, además, revivió las esperanzas de Guatemala, que seguía de cerca el resultado mientras enfrentaba a El Salvador.

El conjunto sudamericano sorprendió a todos al adelantarse en el marcador al minuto 21, cuando Richonell Margaret aprovechó un descuido en la zaga canalera para definir con a placer dentro del área grande, silenciando a la afición panameña.

Pero cuando el reloj marcaba el tiempo añadido, Díaz apareció con un cabezazo en el área chica tras un centro servido desde el costado derecho por Azarías Londoño para sellar el empate.

El resultado dejó a Surinam y Panamá empatados con seis puntos en la lucha por la cima del grupo A, aunque los surinameses conservan el liderato de la tabla por diferencia de goles (4 a favor frente a 3 de Panamá).

La igualdad llegó casi al mismo tiempo en que Óscar Santis abría el marcador para Guatemala ante El Salvador, lo que mantiene viva la ilusión de la Bicolor, que necesita cerrar fuerte en las próximas jornadas para pelear por el boleto al Mundial.