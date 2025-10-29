Mujer hizo creer a sus víctimas que ingresarían a trabajar a la PNC y las estafó

El MP logró el auto de procesamiento contra una empleada de la PNC, por el delito de casos especiales de estafa continuada, donde obtuvo más de Q24 mil.
OTRAS NOTICIAS: Piden condena de 308 años a Lupillo, mano derecha de Guayo Cano
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) logró auto de procesamiento contra Rosa M., quien es acusada del delito de casos especiales de estafa en forma continuada.
La sindicada, labora en la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), desde de 2022, según indicó el MP.
Rosa M. solicitó dinero en varias ocasiones a distintas personas, esto lo hacía a cambio de supuestamente iniciar y dar seguimiento al trámite para poder ingresar a laborar en dicha institución, señaló el MP.
Las investigaciones
Las pesquisas establecen que estafó a una de las víctimas por Q14 mil 870 y a una segunda por Q9 mil 750, sumando un total de Q24 mil 620.
El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Suchitepéquez le otorgó medidas sustitutivas, consistentes en arresto domiciliario.
Asimismo, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y obligación de presentarse periódicamente a firmar en el Ministerio Público.