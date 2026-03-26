Empleados del Gobierno descansarán Miércoles Santo con goce de salario

Trabajadores públicos gozarán de un día más de descanso en esta Semana Santa.
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El Gobierno de Guatemala concedió a los trabajadores del sector público descansar el próximo miércoles 1 de abril, esto por el asueto de Semana Santa.
A través del Acuerdo Gubernativo 34-2026 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), publicado este jueves 26 de marzo en el Diario de Centro América, el presidente Bernardo Arévalo autorizó un día más de asueto.
Según esta medida, los trabajadores públicos descansarán los días miércoles 1, jueves 2, viernes 3, sábado 4 de abril y domingo 5 de abril, para retomar sus labores a partir del lunes 6 de abril.
El acuerdo también aclara que se exceptúa a los servidores públicos que tengan condiciones de trabajo distintas, según su pacto colectivo, así como a quienes tengan actividades programadas impostergables.