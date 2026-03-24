¿Qué días cerrarán los bancos en esta Semana Santa?

Si tienes que realizar algún trámite durante la próxima semana, toma nota.
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La Superintendencia de Bancos (SIB) dio a conocer que autorizó el descanso correspondiente a la Semana Mayor a las entidades bancarias.
El SIB afirmó que la atención de las agencias será hasta el mediodía del miércoles 1 de abril, por lo que jueves 2 y viernes 3 de marzo, las agencias permanecerán cerradas.
Sin embargo, los servicios en línea, las aplicaciones móviles, las agencias especiales y la red de cajeros automáticos estarán operando con normalidad.
La atención regular será retomada el lunes 6 de abril.