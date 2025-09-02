Trabajadores de Salud piden bono de Q5 mil, por el Día del Salubrista

-

El próximo viernes se conmemorará el Día del Salubrista y los empleados de ese sector piden más que felicitaciones.

OTRAS NOTICIAS: Investigan caso de enfermera que murió después de haber egresado de hospital

Sindicalistas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) llegaron este martes 2 de septiembre al Congreso para exigir la aprobación de una ley que les brinde un bono de Q5 mil.

Los trabajadores buscan un reconocimiento monetario a su labor en el marco del Día del Salubrista, que se celebrará este viernes 5 de septiembre.

Aníbal Flores, integrante del Sindicato Nacional San Juan de Dios, explicó que su solicitud se debe a que otros empleados del sector público se les otorga un bono el día en que se conmemora su profesión. De tal cuenta que piden igual de condiciones.

"Tenemos el suficiente derecho y capacidad para exigir este bono", dijo el sindicalista, y calificó de "insuficientes" las felicitaciones que reciben por parte de las autoridades de Salud.

Un grupo de trabajadores del @MinSaludGuate llegó al @CongresoGuate y exige un bono de Q5 mil, por el Día del Salubrista



: Cortesía pic.twitter.com/X9BSkBwirM — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 2, 2025

Compensación

Tanto el entrevistado como otros participantes en la manifestación expresaron que el citado aporte sería una compensación por no haber recibido el aumento salarial que esperaban.

Aunque la petición es de Q5 mil, los salubristas indicaron que están dispuestos a negociar el monto final de ese bono, así como su pago en tres cuotas durante el año.

La actividad de los trabajadores de Salud mantiene bloqueado el paso vehicular sobre la 8a. avenida, entre 9a. y 10a. calles.