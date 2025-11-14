El hombre que fue hallado sin vida dentro de su vehículo

El cuerpo del hombre estaba junto a otro dentro de una camioneta. La investigación apunta a la intoxicación por monóxido de carbono como la presunta causa del fallecimiento
OTRAS NOTICIAS: Lamentan la muerte de la Flor de Feria de Nueva Concepción, Escuintla
Dos cuerpos se localizaron dentro de una camioneta tipo agrícola, con placas P 079FCR, esta mañana de viernes 14 de noviembre en la 5a. calle de la Colonia Jardines de Mazatenango.
Según las autoridades, uno de ellos fue identificado como Ángel Geovany Ortiz Quezada, de 43 años, quien era reconocido en el área por su emprendimiento de comida.
Junto a él también se encontró a Uzel Adonai Pac, de 40 años, ambos se habrían quedado dormidos dentro del vehículo donde se transportaban.
Se presume que la causa de su fallecimiento, fue por intoxicación por monóxido de carbono, el cual es un gas incoloro y sin olor.
Así fue como fueron localizados:
El monóxido de carbón se produce por la combustión incompleta de combustibles como la gasolina.