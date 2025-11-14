Lamentan la muerte de la Flor de Feria de Nueva Concepción, Escuintla

Su muerte ha generado una ola de luto y reacciones de dolor en la comunidad, que la reconocía por su trayectoria en certámenes de belleza desde niña.
Ivana Marcela López Muralles, quien ostentaba el título de belleza: Flor de Feria de Nueva Concepción, Escuintla, falleció en un accidente de tránsito durante la noche del jueves 13 de noviembre.
Un vehículo tipo agrícola la impactó, lo que ocasionó que la motocicleta quedara debajo del vehículo y, lamentablemente, le provocó la muerte.
Desde pequeña mostró su talento y carisma en certámenes de belleza por lo que era reconocida por su comunidad quien lamenta lo sucedido a la reina de belleza.
Las autoridades se hicieron presentes y quedó a disposición el conductor del picop para establecer esta lamentable tragedia.
Así fue recordada:
Estaba previsto que esté próximo 29 de noviembre realizaría la entrega de su corona.