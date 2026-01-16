Constancia y planificación: claves al iniciar un negocio, según emprendedores

-

Iniciar un negocio propio se perfila como una alternativa para generar ingresos y aportar al desarrollo comunitario. Especialistas y emprendedores coinciden en que la planificación, la constancia y el buen manejo de recursos son claves para lograr estabilidad económica.

El emprendimiento se ha convertido en una alternativa fundamental para el fortalecimiento de la economía local y la generación de oportunidades laborales.

En distintos sectores productivos, cada vez más personas apuestan por iniciar un negocio propio como una vía para alcanzar estabilidad económica y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Otros se agencian de fondos con la venta de productos mexicanos. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Con la mirada puesta en este 2026, emprender deja de ser solo una idea y pasa a convertirse en una meta clara para muchas familias. Factores como el aumento del costo de vida, la falta de empleo formal y el deseo de independencia financiera han motivado a hombres y mujeres a planificar la creación de pequeños y medianos negocios.

Especialistas señalan que el éxito de un emprendimiento no depende únicamente del capital inicial, sino de la planificación, la disciplina financiera y la capacidad de adaptación.

Kelly Leonardo, emprendedora, dijo que poner su negocio fue un reto, especialmente porque al principio no contaba con muchos recursos.

La venta de fresas con crema ha tomado fuerza en estos últimos años. (Foto: Wilder López/Colaborador)

"Sin embargo, entendí que la calidad del producto y la constancia son claves. Empecé vendiendo desde casa y poco a poco fui ganando la confianza de mis clientes. Hoy puedo decir que emprender me permitió no solo generar ingresos, sino también aportar empleo y motivar a otras personas a creer en sus capacidades", detalló.

"Tuve que emprender con la venta de fresas con crema y variedad de postres. Emprender exige sacrificio, pero también ofrece grandes recompensas", agregó.

Refiere que a futuro desea abrir un local para que las personas que la visiten puedan degustar tranquilamente en el negocio. "Considero que emprender es una oportunidad real para quienes desean iniciar con bajo presupuesto", finalizó Kelly.

Los vendedores indican que lo primordial es tener las ganas de salir adelante. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Según lo que le funcionó, recomienda:

Analizar qué falta en tu comunidad

Hacer un presupuesto

Apostarle a tu negocio

Ser constante y disciplinado

Saber administrar el negocio y los recursos

Da una buena atención a tus clientes

Potenciar tu producto en las redes sociales y plataformas digitales

Muchos deciden emprender con la preparación y venta de alimentos. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Asimismo, Jorge Ramírez, emprendedor del sector agrícola, indicó que la agricultura sigue siendo una fuente importante de ingresos cuando se trabaja de manera planificada.

"Al inicio enfrenté dificultades por falta de asesoría, pero con el tiempo aprendí a mejorar los procesos y a administrar mejor los recursos. Emprender en el campo requiere paciencia y compromiso, pero también permite fortalecer la economía local y garantizar el sustento de muchas familias", detalló.

Otros elaboran artesanías que luego ofrecen en ferias y otros lugares. (Foto: Wilder López/Colaborador)

Asimismo, Lucía Hernández, propietaria de una tienda de artículos escolares, expresó que mantener un negocio no solo implica vender, sino saber administrar. "Aprendí que llevar un control financiero y ofrecer una atención respetuosa y constante al cliente marca la diferencia", culminó.

Las experiencias compartidas reflejan que emprender no es sencillo, pero sí posible. La disciplina, la atención al cliente y el uso de herramientas digitales se perfilan como factores clave para que nuevos negocios crezcan y se conviertan en motores de la economía local.