Luxekao, un emprendimiento que combina joyería artesanal y cuidado ambiental

Con materiales reciclados y piedras naturales, Luxekao ha logrado posicionarse como una joyería artesanal guatemalteca con enfoque sostenible. La marca ha participado en ferias nacionales e internacionales, llevando el nombre del país más allá de sus fronteras.

Nacida como un proyecto universitario, en 2019, la joyería artesanal guatemalteca Luxekao ofrece piezas únicas, hechas a mano, con piedras naturales, perlas, resina y plástico PET reciclado.

Yanngerid Pérez, fundadora de la joyería y diseñadora de las piezas, cuenta que su intención era crear un negocio que promoviera el cuidado ambiental, que fuera sostenible, que pudiera generar empleos y que valorara el trabajo y creatividad de las artesanas.

El emprendimiento ofrece piezas para hombres y mujeres. (Foto: Cortesía Luxekao)

"A pesar de que no tengo hijos, para mí es muy importante dejarles a las futuras generaciones un planeta un poco menos dañado", dice.

En 2020, su propuesta ganó en Reactiva Guate, una plataforma que apoya emprendimientos a través de financiamientos alternativos y no reembolsables. En 2023 recibió el Galardón Sello Blanco del Ministerio de Economía, y comenzó a diseñar sus primeros tocados de novia.

La fundadora de Luxekao, Yanngerid Pérez, durante su ponencia para Reactiva Guate. (Foto: Cortesía Luxekao)

"Tener un galardón a nivel país, es una dicha que pocas empresas han tenido. Para nosotros representó muchas puertas abiertas, así como el reconocimiento a nuestro trabajo y el respaldo a la calidad de nuestras piezas", expresa Pérez.

Los productos son elaborados por artesanas guatemaltecas. (Foto: Cortesía Luxekao)

Interfer y más allá

La marca distribuye sus piezas a través de las redes sociales de luxekao.gt, ferias y bazares de emprendimiento. Recientemente, estuvo por primera vez en un stand de Interfer, la feria más grande de Guatemala.

"Todo se dio de la mano de Dios. Para nosotros, Interfer era una feria muy grande y linda, teníamos la visión de un día estar ahí para conocer un público diferente. Era un desafío, pero se logró".

El emprendimiento ha ganado relevancia gracias a sus diseños únicos. (Foto: Cortesía Luxekao)

Luxekao también ha superado las fronteras, en 2024 se unió a la comisión Hecho a Mano de Agexport, a través de la cual viajaron al extranjero para mostrar su trabajo. El año pasado estuvieron en México y este año participarán en una feria de El Salvador.

"Parte de nuestro valor agregado es que nuestras piezas son únicas e intencionadas, muchas veces hacemos solo tres piezas de cada estilo. Además, hacemos pedidos personalizados", agregó.

En 2023 recibieron el Galardón Sello Blanco del Ministerio de Economía. (Foto: Cortesía Luxekao)

Pérez cuenta que, entre lo más satisfactorio de ver crecer su marca, es llevar el nombre de Guatemala a nivel internacional, demostrar que en su país hay productos de calidad, llenos de creatividad e ingenio; y recordar que sí es posible emprender, cumplir sus sueños y vivir de ello.

El crecimiento de Luxekao refleja cómo un emprendimiento con enfoque ambiental y social puede trascender fronteras, llevando joyería artesanal guatemalteca a escenarios internacionales y demostrando que la innovación y el diseño consciente tienen cabida en el mercado actual.