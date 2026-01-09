Empréndete G100 entrega capital a cuatro pymes guatemaltecas

-

Empréndete G100, plataforma liderada por Siete Zero y presentada por BAC, reunió por primera vez a un grupo de cien empresarios que, a título personal, aportaron capital y acompañamiento para apoyar a pequeños empresarios del país.

El fondo entregado corresponde a una inversión directa que no implica participación societaria, ya que el objetivo es fortalecer el desarrollo independiente de cada emprendimiento.

La convocatoria se realizó en julio de 2025 y recibió la postulación de 300 empresarios de todo el país. Las categorías de inscripción fueron comercio (40.2%), servicios (35%), tecnología (10.5%), manufactura (8.6%) y social (5.6%).

Tras un primer proceso de pitch, 50 empresarios fueron seleccionados para recibir mentorías, asesoría y espacios de networking con los integrantes del G100. Además, obtuvieron formación especializada para escalar sus negocios a través de la Universidad Galileo y validación de sus modelos con enfoque en el mercado.

La etapa final concluyó con la entrega del fondo de capital a cuatro empresarios, quienes presentaron sus proyectos ante un jurado conformado por miembros del G100.

“ La satisfacción de este proyecto es unir a 100 empresarios que han transformado su compromiso personal en apoyo directo para los pequeños empresarios. Empréndete G100 marca el inicio de un camino de crecimiento y oportunidad. ” Daniel Panedas , director de Siete Zero y Empréndete G100.

Los proyectos seleccionados

Frissie, S.A. – Susana María Gaytán García

Frissie nació durante la pandemia con el objetivo de reducir el desperdicio de productos agrícolas. Su modelo se basa en la transformación de frutas mediante congelación, lo que permite aprovechar cosechas que antes se perdían y ofrecer alimentos al consumidor. Su catálogo incluye frutas congeladas en presentaciones para retail y para el sector hotelero y restaurantero.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Fábrica Tavico – Sandra Sabina Tavico Pú

Ubicada en Santa Cruz del Quiché, Fábrica Tavico desarrolla ecodigestores que permiten filtrar hasta el 90% de las aguas residuales, devolviéndolas a la tierra. El proyecto busca atender la falta de drenajes en comunidades donde el manejo de desechos representa un reto constante.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Hacienda del Café – Carlos Roberto Castellanos Triminio

Fundado en 2015 en Huehuetenango, Hacienda del Café integra hospedaje, producción de café y generación de empleo local. El proyecto incluye cabañas, domos geodésicos y una cueva habitacional, bajo un enfoque de sostenibilidad y preservación de los recursos naturales. La marca también ha sido reconocida en la Cup of Excellence.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Kemonels – Ángela Chiquín Chitay

Kemonels es una colectiva de mujeres tejedoras q'eqchi' dedicada a la producción de textiles elaborados en telar de cintura. Además de la comercialización de productos como rebozos, bufandas y artículos para el hogar, el proyecto promueve la enseñanza de técnicas ancestrales a nuevas generaciones y la colaboración con artesanos locales del cuero.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Desde BAC, José Carlos Barrios, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Guatemala, señaló que el respaldo al programa responde al impacto directo en los emprendimientos y al compromiso demostrado por los empresarios participantes, quienes aportaron capital, tiempo y acompañamiento.