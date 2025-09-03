Emprendimiento en Escuintla lleva alegría con botargas

-

Con personajes como Osito Cariñosito y Coquettina, Team Caritas Felices lleva alegría a cada celebración con apoyo de remesas y creatividad.

La falta de empleo y oportunidades llevó a Valentina Arriaza, una joven recién graduada, a fundar junto a su madre y su hermana el proyecto Team Caritas Felices en enero de 2024, en Nueva Concepción, Escuintla.

La idea surgió con un concepto innovador: entregar detalles y sorpresas personalizadas a los festejados, acompañados por botargas.





La mayoría de sus clientes son familiares que residen en Estados Unidos y que envían el detalle como una forma de transmitir amor a distancia. (Foto: Magy Ortega/Colaboradora)

El comienzo del proyecto fue posible gracias al apoyo de su tío, quien le envió un oso al que Valentina bautizó como "Osito Cariñosito. Con el tiempo, se sumaron "Coquettina", una coneja, y en diciembre, "Tito el Venadito", ampliando así el repertorio de personajes.

"No ha sido fácil, porque era de esperarse que más emprendimientos como el mío iban a salir, pero todos tenemos trabajo. Lo que ofrecemos es una entrega personalizada con una canción y una dedicatoria especial para cada festejado", explicó Valentina, destacando que la mayoría de sus clientes son familiares que residen en Estados Unidos y que envían el detalle como una forma de transmitir amor a distancia.





La idea surgió con un concepto innovador: entregar detalles y sorpresas personalizadas a los festejados a través de botargas. (Foto: Magy Ortega/Colaboradora)

El crecimiento del proyecto también se debe al respaldo financiero. Lesly Monge, asesora de créditos, acompañó a Valentina en el proceso de obtener un préstamo para pequeños emprendedores.

Monge explicó que el banco otorgó el crédito gracias a que los pagos se realizan directamente con remesas, lo que brindó seguridad financiera a la entidad.





Actualmente, “Team Caritas Felices” realiza entre 8 y 30 shows al mes. (Foto: Magy Ortega/Colaboradora)

Actualmente, Team Caritas Felices realiza entre 8 y 30 shows al mes, y si mantiene un buen historial de pagos, el crédito podría aumentar en el futuro.

La meta de Valentina es clara: sumar tres nuevas botargas para tener más opciones y seguir generando sonrisas en cada celebración.