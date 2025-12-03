Así se cultiva el pinabete: El emprendimiento que florece en Quetzaltenango

-

Tras cambiar los cultivos tradicionales en 2017, Sergio Ordóñez se convirtió en un pionero en la producción de pinabete (Abies guatemalensis), especie fundamental para la época navideña, logrando un emprendimiento estable que atrae compradores de la Costa Sur

En el año 2017, Sergio Ordóñez tomó una de las decisiones más importantes de su vida: cambiar los cultivos tradicionales por la plantación de pinabete, una especie poco común en el municipio de Cantel, Quetzaltenango. Ocho años después, se ha convertido en uno de los pioneros de este tipo de producción en la región, demostrando que la innovación también tiene raíces en el campo.

La primera plantación la estableció en el paraje Pasac Segundo, pero ante la creciente demanda decidió ampliar su trabajo y abrir una nueva área de cultivo en la comunidad de Pachaj. "Fue una experiencia distinta, tuve que capacitarme y aprender sobre el manejo de esta especie. Recibí información técnica sobre cómo plantar y cuidar el pinabete, y eso me ha permitido convertirme en productor", relató Ordóñez.

Cantel se ha convertido en un lugar de producción de pinabete. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Con la llegada de fin de año, su labor alcanza el punto más alto. "Esta época es muy linda porque vienen personas incluso desde la Costa Sur a comprar su pinabete. Es una satisfacción ver cómo algo que empezó como un experimento se ha convertido en un emprendimiento estable", expresó con orgullo.

Magnolia Velásquez, integrante de los grupos gestores locales, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. "Explotar el talento y aprovechar las oportunidades de emprendimiento es fundamental, pero también se debe tener conciencia de los riesgos que se corren. El ejemplo de Sergio demuestra que con decisión y aprendizaje se pueden abrir nuevos caminos para el desarrollo local", afirmó.

La historia de Sergio Ordóñez refleja cómo la innovación en el campo puede transformar realidades y demuestra que en Cantel también florecen los sueños emprendedores.

Sergio Ordoñez emprendió su plantación de pinabete y con gran satisfacción ve los resultados. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Datos curiosos de la especie

El pinabete, de nombre científico Abies guatemalensis, también es conocido en algunas regiones del país como oyamel de Guatemala, abeto de Guatemala, pashaque o romerillo.

Es un árbol o conífera perteneciente a la familia Pinaceae. También crece en el sur de México, Guatemala y norte de Honduras, así como en el sur de El Salvador.

Por la pérdida de su hábitat se considera una especie en peligro de extinción, por ello diversas instituciones de protección a la naturaleza unen esfuerzos por su conservación y preservación.