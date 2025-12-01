-

Andrea Cox, vecina de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, transformó su vida aprovechando los cursos municipales de panadería y pastelería.

Esta ama de casa emprendedora inició un exitoso negocio de panadería casera desde su hogar, vendiendo populares productos como pan francés y pan de manteca. Su historia subraya la importancia de los recursos gratuitos y el apoyo municipal para quienes buscan emprender desde casa, siguiendo consejos clave sobre inversión y calidad para asegurar el crecimiento del negocio.

Ama de casa en San Pablo Jocopilas emprende con éxito panadería. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Al disponer de los recursos para empezar su propio negocio, la vecina de San Pablo Jocopilas Andrea Cox se animó a emprender con la venta de variedad de pan.

Ella es ama de casa y comentó que participó en uno de los cursos de pastelería y panadería que abrió la municipalidad, dirigido a hombres y mujeres.

También estuvo en uno de gastronomía, pero lo que llamó su atención para generarse ingresos fue la elaboración de pan popular.





San Pablo Jocopilas impulsa negocios de panadería desde casa. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Actualmente, ya vende parte de lo que elabora; el negocio lo comenzó en su casa, ofreciendo los productos, como pan francés y pan de manteca, a sus amigos, vecinos y familiares.

A la vez, este grupo de clientes la ha recomendado con otras personas, por el buen sabor de lo que vende y su toque especial.

En este sentido, el portal formativo Aprende Institute recomienda a quienes quieren empezar un negocio de repostería desde casa que se defina un presupuesto de inversión inicial, lo cual puede variar, pues es probable que parte de los utensilios que se requieran para empezar ya se tengan.

También aconseja realizar un análisis para elegir a los proveedores, según precios y calidad de materia prima que puedan ofrecer; asimismo, adecuar la cocina para que se transforme en el área de trabajo, pues las instalaciones deben ser adecuadas para elaborar los productos y mantener los estándares de higiene en todo momento.





Cómo Andrea Cox usa cursos gratuitos para vender pan de manteca. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Fundamental es también analizar la inversión real y establecer el precio al que se ofrecerán los productos, pues esto debe permitir obtener una ganancia ideal y justa para los clientes.

Mientras avanza con su proyecto, Andrea cuenta que espera seguir especializándose en este oficio y seguir sacando provecho de los recursos gratuitos al alcance, como los talleres municipales.

Al respecto, Shelly Cox, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, comentó que cuentan con programas de promoción y divulgación de los proyectos de los emprendedores, pues se da a conocer sus propuestas a la población a través de sus plataformas.

