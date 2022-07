Empresa de café de mujeres figura entre las 10 mejores marcas online

Empresa de café guatemalteca liderada por una comunidad de mujeres figura entre las 10 mejores marcas para comprar online en un sondeo de The Wall Street Journal.

De acuerdo a un sondeo elaborado por The Wall Street Journal, una empresa guatemalteca liderada por comunidad de mujeres calificó como una de las 10 mejores para comprar online por su calidad en producto valorado como uno de los mejores cafés de especialidad.

Se trata del emprendimiento Chica Bean ubicado en Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez y es liderado por mujeres de la región quienes han logrado posicionarse en el mercado del café listo para consumir, pues le han apostado al tostado en origen, lo cual les ayuda evitar intermediarios y toda la cadena de producción esta realizada por mujeres.

El emprendimiento busca la provisión de oportunidades educativas y la oferta de precios justos, catalizando el potencial de empoderamiento del café especial para las mujeres a lo largo de la cadena de valor.

Las mujeres en Chica Bean intervienen en todos los procesos, incluso el el catado de la bebida. (Foto: Chica Bean)

La forma en que trabajan consiste en comprar el café pergamino directamente a las pequeñas productoras que lo cultivas y lo procesan. Ellas reciben acceso a la tecnología y educación en el ramo mediante capacitaciones.

"Hacemos todo el transporte interguatemalteco para llevar el café de los productores en Jalapa a nuestras instalaciones en las afueras de Antigua. Almacenamos y secamos, asegurando condiciones ideales. Y por supuesto, tostamos las semillas a la perfección, nuevamente de la mano de otra mujer terminando con el empaque", describe la empresa en su red social.

"Hacemos toda la comercialización, seguido del procesamiento para la exportación e importación, y dando seguimiento a la logística para que nuestro café llegue a cualquier puerta de USA dentro de los 5 días de haber sido tostado", detalla Chica Bean, cuyo emprendimiento ha recibido apoyo de otras empresas como Cargo Expreso y UPS que cuentan con un programa de apoyo para poder transportarles sus productos a nivel local a internacional.

Esas dos empresas de transporte le están brindado a Chica Bean como a otras pequeñas y medianas empresas de 11 países de Latinoamérica capacitación en temas de exportación, comercio internacional en plataformas digitales y dichos cursos son certificados por el Teconológico de Monterrey.

Estos son los rostros de algunas de las mujeres detrás de Chica Bean. (Foto: Chica Bean)

Entre los 10 mejores del listado de Wall Street Journal

Las estrategias de emprendimiento tomadas por estas mujeres junto al apoyo de las empresas citadas a permitido que sus productos logren entrar al mercado estadounidense donde el café es muy valorado.

Wall Street Journal consultó a expertos en café para que clasificara a las 10 mejores marcas del mundo de café para ordenar en línea. Guatemala se coloca junto a Alemania, Singapur, Italia, Dinamarca, Canadá, Corea de Sur, Colombia, Noruega e Irlanda.

En el caso de Guatemala el medio citado señala que los expertos consultados "elogiaron el equilibrio de chocolate amargo con frutas secas de carozo de este tueste medio y su acabado con cuerpo, y dos de nuestros expertos revisaron el nombre de la empresa compuesta únicamente por mujeres, en parte por su enfoque de primer lugar para los agricultores".

WSJ destacó al café de las guatemaltecas en la lista de las 10 mejores. (Foto: captura de pantalla)

"Chica Bean no solo obtiene, tuesta y envía directamente de mujeres productoras en Guatemala, sino que también les ofrece capacitación y apoyo en la industria para ayudarlas a mejorar la calidad, mejorar sus precios y obtener un escenario más amplio para otros compradores", dice a WSJ Ever Meister, presentadora de Podcast In Good Taste de Sprudge Media y autor de "Café de la ciudad de Nueva York: una historia con cafeína".

"El enfoque tostado por el agricultor permite que estas compras dejen un mayor porcentaje de ganancias en los países de origen, promueve prácticas sostenibles y brinda mejores ingresos a los productores de café", refirió a WSJ Giselle Barrera Carias, gerente del programa Grounds for Empowerment, con sede en El Salvador, una especialidad programa de café que apoya a las caficultoras.