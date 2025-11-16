Empresario sufre atentando al salir de un bingo en Escuintla

La víctima tiene negocios de bienes raíces en el lugar.
En una oscura y poco transitada intersección de la calle José Lodeti, Escuintla, dos sicarios atacaron a balazos un vehículo blindado en el que se movilizaba un empresario de 48 años, quien resultó ileso.
Según información preliminar, el afectado decidió perseguir a los dos agresores, quienes se movilizaban en una motocicleta. Una cuadra más adelante logró alcanzarlos y los embistió, provocando que ambos cayeran.
Sin embargo, estos lograron levantarse rápidamente y huyeron corriendo entre los vehículos estacionados frente al área de Emergencias del IGSS.
Moto robada
Un testigo que prefirió no identificarse, comentó que el empresario tiene negocios de bienes raíces y fue atacado poco después de salir de la cancha polideportiva de la comunidad, donde participó jugando un bingo.
"Me imagino que al ver que no entraban las balas, los pistoleros intentaron escapar, pero el dueño de la camioneta los siguió y logró atropellarlos. Aun así, los hombres se levantaron y se perdieron en la oscuridad, relató.
En la escena, el Ministerio Público embaló más de 20 casquillos calibre 9 mm; además, confirmó que la motocicleta utilizada por los malhechores había sido robada media hora antes en Iztapa.