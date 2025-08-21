ENADE 2025 busca atraer inversión extranjera directa para generar empleo

-

La nueva edición de ENADE tiene el fin de unificar esfuerzos nacionales para atraer inversión extranjera directa al país.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), presentó el programa de la décima novena edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2025).

Cada año, ENADE reúne al sector productivo del país para proponer ideas, para promover hojas de ruta para la economía del país. En este 2025, Fundesa centrará tu tema principal en: "Estamos en todo, porque tenemos los recursos y el potencial para aumentar la inversión extranjera directa".

Para atraer inversiones, Fundesa, explica que Guatemala ofrece una combinación única de estabilidad macroeconómica, ubicación estratégica y ventajas competitivas. Además, de más de 20 años con un tipo de cambio estable, una inflación baja -1.7 % en 2024- y una deuda pública moderada del 27% del Producto Interno Bruto (PIB).

También, la fuerza laboral más joven de la región, abundantes recursos renovables y acceso preferencial a más de 1,500 millones de consumidores gracias a 15 tratados de libre comercio.

"Como empresarios, reconocemos que para materializar este potencial tenemos que seguir trabajando en modernizar la infraestructura productiva y exigir el cumplimiento de lo que establece la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria e implementar la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios que representa un paso devisivo para transformar la competitividad del país", explicó Juan Monge, presidente del comité Organizador de Enade 2025.

Dicha edición se llevará a cabo en el jueves, 9 de octubre del presente añaño, partir de las 14:00 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real.

El ENADE es el foro más importante, incluyente y participativo en Centroamérica, organizado por forma anual por FUNDESA. El evento es el inicio de un proceso que inspira y genera el compromiso con todos los sectores y este año el tema central será

Invitados de lujo

Durante la edición actual de la ENADE 2025, se contará con la participación de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana. Fue presidente de ese país durante tres periódos. Fue reconocido a nivel internacional y miembro activo de foros internacionales.

Además, participará Pippa Malmgren, economista, asesora geopolítica y experta en tecnología. Ha sido reconocida por ser asesora de diferentes Gobiernos, empresas globales y líderes militares. Destaca su rol especial como asistente especial del Presidente George W. Bush.

