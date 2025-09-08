Encapuchados bloquean la Calzada Roosevelt y afectan el tránsito en zona 11

El bloqueo está dirigido por encapuchados, informaron las autoridades de tránsito.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Chocó contra árbol! Las imágenes captadas tras ataque armado en calzada Mateo Flores
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre el cierre de carriles en la Calzada Roosevelt, a la altura de la 12 avenida A de la zona 11, debido a la presencia de encapuchados que detuvieron el paso con buses extraurbanos.
Los manifestantes colocaron dos buses atravesados para obstruir el paso hacia la dirección del Trébol.
Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar complicaciones en el tránsito mientras se mantiene el bloqueo.
*Información en desarrollo.