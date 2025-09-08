Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Encapuchados bloquean la Calzada Roosevelt y afectan el tránsito en zona 11

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 13:52
Hasta el momento se desconoce el tiempo que permanecerá cerrada la vía. (Imagen: captura de pantalla)

Hasta el momento se desconoce el tiempo que permanecerá cerrada la vía. (Imagen: captura de pantalla)

El bloqueo está dirigido por encapuchados, informaron las autoridades de tránsito. 

TE PUEDE INTERESAR: ¡Chocó contra árbol! Las imágenes captadas tras ataque armado en calzada Mateo Flores 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre el cierre de carriles en la Calzada Roosevelt, a la altura de la 12 avenida A de la zona 11, debido a la presencia de encapuchados que detuvieron el paso con buses extraurbanos.

Los manifestantes colocaron dos buses atravesados para obstruir el paso hacia la dirección del Trébol. 

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar complicaciones en el tránsito mientras se mantiene el bloqueo.

*Información en desarrollo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar