Pleito por dirección de Escuela de Psicología de la Usac llega al Congreso

-

Tras los señalamientos en su contra, por permanecer en un cargo cuyo mandato habría vencido, el director de la Escuela de Psicología de la Usac fue convocado a una reunión con dos diputados.

En medio de la polémica por su nombramiento, el director de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Berner García, fue convocado a una reunión en el Congreso.

El profesional, quien enfrenta el rechazo de estudiantes de esa unidad académica, fue citado formalmente por los diputados José Chic y David Illescas, para este jueves 4 de septiembre.

De acuerdo con el oficio emitido, el objeto de la citación es tratar temas relacionados con la situación académica, administrativa y presupuestaria de la Escuela, así como conocer los proyectos que se busca ejecutar en esta nueva administración.

En su misiva, Chic e Illescas aclaran que la convocatoria en el marco de sus funciones de fiscalización, como diputados de la República.

Estudiantes exigen elecciones

La reunión con Berner García se busca desarrollar casi un mes después de que quiso tomar posesión de la Dirección de la Escuela de Psicología de la Usac, pero no le fue permitido por un numeroso grupo de estudiantes. Los disturbios en la unidad académica se desarrollaron el pasado 11 de agosto.

El alumnado externó su rechazo al nombramiento de García y exigieron elecciones para determinar quiénes serían las nuevas autoridades. Empero, eso no ocurrió.

Según los estudiantes de Psicología de la USAC llevan una semana de resistencia pacífica. Aseguran que las actuales autoridades carecen de legitimidad, pues el director tiene el cargo vencido y no ha convocado a elecciones. pic.twitter.com/oYkYnRmIQa — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 11, 2025

Según los manifestantes, el profesional ocupa un cargo cuyo mandato ha expirado y ha permanecido sin convocar a elecciones, lo que, consideran, viola sus derechos.

En aquella oportunidad, se vio a Illescas en apoyo a los estudiantes e increpando a García.