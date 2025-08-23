El encargado de una discoteca en zona 1 que tiene antecedentes por robo

Dentro de la discoteca fue descubierto un menor de edad.
OTRAS NOTICIAS: Momento en que socorristas llegan a centro médico tras ataque armado (video)
Durante unos operativos multisectoriales realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) fue capturado el encargado de una discoteca ubicada en la 7a. calle y 9a. avenida de la zona 1.
El capturado fue identificado como Walter "N", quien cuenta con un antecedentes por robo en el año 2024.
Al llegar al lugar, lo agentes encontraron a un menor de 17 años, el cual fue remitido a la PGN.