Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El encargado de una discoteca en zona 1 que tiene antecedentes por robo

  • Por Jessica González
23 de agosto de 2025, 11:55
Dentro del bar fue localizado un menor de edad. (Foto: PNC)

Dentro del bar fue localizado un menor de edad. (Foto: PNC)

Dentro de la discoteca fue descubierto un menor de edad.

OTRAS NOTICIAS: Momento en que socorristas llegan a centro médico tras ataque armado (video)

Durante unos operativos multisectoriales realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) fue capturado el encargado de una discoteca ubicada en la 7a. calle y 9a. avenida de la zona 1. 

El capturado fue identificado como Walter "N", quien cuenta con un antecedentes por robo en el año 2024.

Al llegar al lugar, lo agentes encontraron a un menor de 17 años, el cual fue remitido a la PGN.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar