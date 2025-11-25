¡Hoy arranca la magia! Mundo Petapa enciende su temporada navideña con desfile y show

Las familias podrán disfrutar del show "Navidad de los Mundos Mágicos", desfiles y un show de nieve, marcando el comienzo de las actividades navideñas en Mundo Petapa.
Este martes 25 de noviembre, el Parque Mundo Petapa del Irtra dará inicio oficialmente a su temporada navideña con una jornada llena de actividades especiales.
La apertura incluirá un desfile con los personajes más queridos del parque, presentaciones de coros, bandas invitadas y un espectáculo de luces que iluminará cada rincón del lugar hasta la medianoche.
Durante la inauguración, los visitantes podrán disfrutar del show Navidad de los Mundos Mágicos, que marcará el comienzo de las celebraciones que se extenderán durante los fines de semana de noviembre y diciembre.
Actividades
Entre las actividades programadas destacan villancicos infantiles, música jazz, un show de nieve, desfiles con carrozas y presentaciones especiales protagonizadas por figuras emblemáticas del Irtra.
Transmisión en vivo
Para quienes deseen vivir el encendido desde casa, el Irtra anunció que el espectáculo de inauguración será transmitido hoy a las 6:00 p. m. por Canal 7, donde se podrá ver en directo la iluminación navideña de Mundo Petapa.
Con estas actividades, el parque da la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año, invitando a las familias a disfrutar de la magia y el ambiente festivo que caracterizan su celebración de Navidad.