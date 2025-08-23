Encuentran a Jesse Eisenberg caminando por las calles de Flores

-

Jesse Eisenberg fue visto en la isla de Flores, Petén, durante su voluntariado en el departamento de Guatemala.

El actor de Hollywood estadounidense, quien saltó a la fama por su papel en "La red social" (2010) y "Zombieland" (2009) apoyó en la restauración del "Centro Educativo Fe y Alegría No. 41", en el caserío Lagunitas, municipio de La Libertad, Petén, durante su estancia aprovechó para conocer sitios emblemáticos.

En redes se viralizó la foto del momento en el que compartió con alguien que lo reconoció.

"De repente vas caminando por la isla de Flores y te encuentras con un famoso", escribió el medio local "Noticias de Petén".

Varias personas que reconocieron al actor trataron de guardar el recuerdo de su visita, que no es la primera, ya que confesó con anterioridad que le gusta Guatemala.

Jesse donó su tiempo junto a los padres de familia y maestros que se unen para el mantenimiento de centros educativos en beneficio de los pequeños.

