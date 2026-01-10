Joven desaparecido es hallado sin vida dentro de un cementerio

Los familiares de la víctima lo habían reportado como desaparecido 24 horas antes del trágico hallazgo.
Mario Geovany Vásquez Colindres, un joven de 24 años, originario de la Aldea Piedras Azules, en el municipio de Gualán, fue hallado sin vida luego de que su familia lo reportara como desaparecido.
Su cuerpo fue hallado a la par de una tumba en el Cementerio General de Aldea Guaranjá del mismo municipio.
Tenía varias heridas provocadas con arma de fuego.
Las autoridades se encuentran investigando el hecho, luego de haber identificado a la víctima.