Fallece la "Reina de los Desfiles Hípicos" de Izabal

La joven hizo de los famosos "Ramos Buchones" toda una moda en los desfiles.
Lilly Ponce, mejor conocida como la "Reina de los Desfiles Hípicos", de Morales Izabal, falleció.
La jinete era conocida como una mujer admirable y valiente, amante de los caballos. Además, era una figura muy destacada de los desfiles hípicos.
Gracias a ella se hicieron famosos los Ramos Buchones, los cuales se convirtieron en parte fundamental de los desfiles.
Según información preliminar, Ponce tenía problemas de salud.
En diciembre, compartió a través de sus redes sociales que estaba recibiendo un tratamiento médico y agradeció a sus amigos y seguidores por el apoyo.
Hasta ahora se desconoce la causa de muerte, pero muchos de sus seguidores han lamentado lo ocurrido.