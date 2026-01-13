Versión Impresa
Fallece la "Reina de los Desfiles Hípicos" de Izabal

  • Por Jessica González
13 de enero de 2026, 08:18
Lilly Ponce era una figura destacada en los desfiles. (Foto: redes sociales)

La joven hizo de los famosos "Ramos Buchones" toda una moda en los desfiles. 

Lilly Ponce, mejor conocida como la "Reina de los Desfiles Hípicos", de Morales Izabal, falleció.

La jinete era conocida como una mujer admirable y valiente, amante de los caballos. Además, era una figura muy destacada de los desfiles hípicos.

Gracias a ella se hicieron famosos los Ramos Buchones, los cuales se convirtieron en parte fundamental de los desfiles. 

(Foto: Redes sociales)
(Foto: redes sociales)
Según información preliminar, Ponce tenía problemas de salud.

En diciembre, compartió a través de sus redes sociales que estaba recibiendo un tratamiento médico y agradeció a sus amigos y seguidores por el apoyo.

Hasta ahora se desconoce la causa de muerte, pero muchos de sus seguidores han lamentado lo ocurrido.

