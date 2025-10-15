Capturan en zona 19 a la pareja sentimental del “Smiley”

-

La mujer ya había sido detenida en tres ocasiones por el delito de extorsión.

En un operativo realizado en la colonia La Florida, zona 19, las fuerzas de seguridad capturaron nuevamente a Norma Shivresca Pérez Cándido, de 28 años, alias "La Gorda", conocida por ser la pareja sentimental del pandillero del "Barrio 18", Áxel Danilo Ramírez Espinoza, alias "Smiley".

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron 40 bolsas plásticas con marihuana y un blíster con 15 cápsulas de cocaína. En el lugar también fue detenido Carlos Alfonso Azurdia Escobar, de 23 años, ambos son presuntos integrantes del mismo grupo criminal.

Carlos Azurdia y Norma Pérez fueron capturados este miércoles. (Foto: PNC)

La detención de Pérez Cándido marca su cuarto ingreso a prisión, ya que anteriormente había sido capturada por el delito de extorsión; la primera fue el 20 de noviembre, la segunda, el 5 de octubre de 2023, y la tercera, el 23 de mayo de 2024.

De acuerdo con las investigaciones, "La Gorda" estaría involucrada en el cobro de extorsiones a comerciantes y transportistas de Mixco y otras zonas de la capital, así como venta y distribución de drogas.

A los detenidos se les incautó droga. (Foto: PNC)

El "Smiley"

Alias "Smiley", quien es cabecilla de la clica "Crazy Chapin" fue capturado en 2009, acusado de ordenar ataques armados contra pilotos de buses y también se le inculpó de participar en varios homicidios relacionados con las extorsiones.

Además, se le procesó por el asesinato de una pareja de origen coreano, aunque finalmente se le absolvió de esos cargos.