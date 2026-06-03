Lluvias y tormentas eléctricas se esperan para este jueves 4 de junio

El paso de la cuarta onda del Este de la temporada seguirá causando lluvias.
OTRAS NOTICIAS: Bukele inaugura el "mejor hospital de Centroamérica" en San Salvador (video)
Para este jueves 4 de junio habrá neblina al amanecer sobre el Occidente, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, sobre todo en el Occidente, Bocacosta, Altiplano Central y oeste de Pacífico.
También se esperan lluvias o lloviznas en Petén y Franja Transversal del Norte. En Caribe y Valles de Oriente, el cielo estará nublado.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones por la crecida de ríos e inundaciones.