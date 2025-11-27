Los enredos de "Saquenme de aquí" que triunfan en Centro Histórico

-

La temporada de fin de año en Guatemala se ilumina con la comedia teatral "Saquenme de aquí", una divertida puesta en escena llena de enredos y giros inesperados que garantiza risas para toda la familia.

Esta popular obra, dirigida por David Tobar y producida por Data Producciones, se presenta los jueves de diciembre en el acogedor Restaurante Carpe Diem del Centro Histórico, ofreciendo la combinación perfecta de teatro y gastronomía. Descubra dónde adquirir entradas (Q100) y disfrute de este imperdible plan en la cartelera de teatro de la ciudad.





Sofía Ramírez, una de las que participa en la obra. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Sin duda, ir al teatro es una experiencia imperdible y durante el fin de año, cuando muchas personas buscan actividades para pasarla bien, en familia o con los amigos, es una opción que debe tomarse en cuenta.

Varias son las opciones disponibles en la actualidad, pero acá te presentamos una opción, la cual si te gusta la comida, debes tomarla en cuenta. El restaurante Carpe Diem, anuncia la obra "Saquenme de aquí" la cual está dedicada a toda la familia.





Ivette Alvarado y Gudiel Ramos toman parte de la puesta en escena. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Esta puesta en escena, es una comedia que estará llena de enredos, la cual promete hacer reír a los asistentes de inicio a fina y de esta manera pasar las fiestas de fin de año con mucha alegría.

La historia narra como un grupo de personajes se ven atrapados en un hotel, que no es lo que parece. Una mujer pragmática y sarcástica junto a su esposo deciden pasar una noche romántica en un hotel de lujo.

El plan se ve frustrado cuando un loco huye y se refugia en el mismo edificio y una gitana mística aparece de la nada cambiando el curso de los eventos.

Tratando de encontrar una salida a situación de estos personajes, con un ritmo acelerado y giros inesperados, se convierte en una comedia que mantiene al público en vilo, pero riendo a carcajadas a más no poder.





Sofía Ramírez y David Tobar representan a dos de los personajes de la obra Sáquenme de aquí. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Los personajes son interpretados por: Gudiel Ramos, Sofía Ramírez, Ivette Alvarado y David Tobar, quien además se dirige la obra, producida por Data Producciones.

Datos

Las presentaciones están programadas para los jueves: 4, 11 y 18 de diciembre, a las 20:00 horas, en el restaurante Carpe Diem, ubicado en la 1a calle 5-53 zona 1, del Centro Histórico.

El reciento ofrece una atmósfera acogedora y un menú delicioso que complementará perfectamente la experiencia de ver la obra.

El precio de la entrada es de Q100, para mayor información y compra de entradas está disponible el número de WhatsApp 5955-3663.

Según los organizadores se recomienda llegar al lugar 30 minutos antes de la presentación para elegir el mejor lugar y no perderse ningún detalle de la obra.

El restaurante ofrece servicio de comida y bebida durante la obra. El parqueo está ubicado en 6a. avenida 1-55 zona 2.

