Retalhuleu celebra el arte floral: segunda edición de Paseo Flores

La segunda edición del Paseo de las Flores en Retalhuleu promete transformar el Centro Histórico en un espectáculo de Arte Floral el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

Este evento clave busca impulsar el Turismo Retalhuleu y atraer a familias y visitantes interesados en la Exposición floral Costa Sur, con más de 30 entidades participantes exhibiendo impresionantes arreglos florales. Descubra esta vibrante actividad cultural y cómo llegar a la cabecera departamental.





Guía para visitar el Paseo de las Flores en la Costa Sur de GT. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

¿Te gusta apreciar y fotografiar el arte elaborado con flores y plantas para compartirlo en tus redes sociales? Si es así, esta exposición, que se realizará en la Costa Sur, es para ti.

Se trata de la segunda edición del Paseo de las Flores, en la cabecera departamental de Retalhuleu, un evento que espera atraer la atención de vecinos y visitantes de todas las edades.

Algunos de los arreglos florales llevan los nombres de las entidades participantes. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Con el objetivo de promover la actividad turística en la ciudad y destacar la belleza del Centro Histórico retalteco, el viernes 28 y sábado 29 de noviembre se llevará a cabo esta actividad en la que los participantes exhibirán variedad de arreglos y creaciones elaboradas con variedad de flores.

Tal y como se ha desarrollado en otros municipios, donde también ha tomado popularidad este tipo de exhibiciones, la actividad se realizará en los alrededores del parque central, situado en la zona 1 de la ciudad retalteca, desde las 8:00 de la mañana del viernes 28.





Descubre el Paseo de las Flores en Retalhuleu: fecha y horarios. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

El evento es promovido por la Asociación de Patrimonio Cultural de Retalhuleu. Marisol Calderón, integrante del grupo organizador, declaró: "Participarán empresas privadas e instituciones gubernamentales que prepararán propuestas en el arte floral para embellecer el Centro Histórico, ofrecer recreación a las familias y hacer de este un atractivo turístico".





Paseo de las Flores 2025 embellece Centro Histórico Retalhuleu. (Foto: Angel Revolorio/Colaborador)

Durante la primera edición realizada en 2024, participaron 25 entidades y se espera que este año el número aumente a unas 30, aproximadamente.

La cabecera departamental de Retalhuleu está situada a unos 175 kilómetros de la capital; si vas en carro te harás aproximadamente cuatro horas de camino, yendo por la ruta al Pacífico.

Si viajas en bus, tienes varias opciones; una muy práctica son las unidades de la línea Starbus que se ubican en la calzada Aguilar Batres, de la zona 12, o en la 17 calle y 9a. avenida de la zona 1.

Este transporte te llevará directo a la cabecera municipal de Retalhuleu por Q110, en donde puedes abordar un tuctuc por Q10, que te llevará al centro de la ciudad.

