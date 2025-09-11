Surge nuevo video del robo de un vehículo en vivienda de la zona 11 (video)

Una cámara de vigilancia en el interior de la vivienda logró captar lo ocurrido.
ARTÍCULO RELACIONADO: Fingen tener el auto descompuesto e ingresan a robar a vivienda en zona 11 (video)
En redes sociales circula un video que muestra el momento en que fue robado un vehículo que se encontraba dentro de una vivienda.
Esto se dio luego de que un hombre fingiera tener su automóvil descompuesto para luego ingresar por la fuerza a la casa ubicada en la 12 avenida 15-78 de la colonia Mariscal, ubicada en la zona 11 capitalina.
El video muestra el momento en que el hombre, quien utiliza una vestimenta similar a la de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), entra de nuevo a la casa con ayuda de sus cómplices.
Posteriormente, ingresa al vehículo que se encontraba dentro de la casa, para poder llevárselo.