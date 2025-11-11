Entre la polémica, Adalberto Carrasquilla se une a Panamá

-

El talentoso mediocampista Adalberto Carrasquilla se unió este lunes a la concentración de Panamá con la vista puesta en el duelo ante Guatemala.

En medio de la polémica por haber protagonizado una acción en la que lesionó de gravedad al futbolista Kevin Mier de Cruz Azul en la Liga MX, Carrasquilla mostró su alegría por incorporarse a los trabajos de su selección.

El combinado canalero entrenó en el estadio Rommel Fernández. Antes de la práctica Cecilio Waterman compareció ante los medios de comunicación y mostró su respaldo al "Coco".

Llegué a la concentración con mi sele.⚽️ pic.twitter.com/NLwFkac7MP — Adalberto Carrasquilla (@Acarrasquilla18) November 10, 2025

"Sabemos lo que es Carrasquilla como jugador, fue una jugada de fútbol y no creo que haya querido lesionar a un compañero. En la concentración está tranquilo, es una buena persona y quiere remontar las cosas que nos están pasando en las eliminatorias", dijo Waterman.

¡DÍA 1️⃣!



Un total de 7 jugadores se dieron cita este domingo al primer día de entrenamientos de la selección #PanamáMayor , en el inicio de la preparación con miras al partido de este jueves en Guatemala .



Los detalles ▶️ https://t.co/4Lvrl9sXLy#MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/T1pIMkl3rI — FEPAFUT (@fepafut) November 10, 2025

Sobre el juego ante Guatemala y contra Surinam, afirmó: "Se tiene que asumir con las misma responsabilidad, sabemos que son los partidos más importantes de nuestras vidas y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para llegar al Mundial", finalizó.