¿Asistirás a El Trébol a ver a Guate? Esto es lo que debes saber:

Guatemala afronta uno de los partidos más importantes de su historia, cuando enfrente a Panamá este jueves, a las 8:00 p. m., en la penúltima jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

La Bicolor debe ganar sí o sí para mantener latentes las opciones de asistir a la Copa del Mundo 2026. Por tal razón, los jugadores y el cuerpo técnico decidieron que el duelo se dispute en el estadio de El Trébol.

Para que el evento sea un éxito y la gente se disfrute el juego, la Federación y las autoridades han definido un plan de logística y seguridad que presentarán en las próximas horas.

Pero, si asistirás al partido te presentamos algunas disposiciones ya confirmadas y algunas recomendaciones que tendrás que tomar en cuenta.

Cierres viales

La circunvalación del estadio de El Trébol (vía exclusiva) estará cerrado. Ahí se colocarán los anillos de seguridad para la revisión de los aficionados y será el lugar en el que los patrocinadores activarán.

La pasarela que conecta la sede de los bomberos municipales con la general norte del estadio no estará habilitada.

De lado de la tribuna debes tomar en cuenta que el carril que da acceso a El Trébol para los buses que van al occidente no estará cerrado. Los buses ocuparán el lugar como normalmente lo hacen.

Sin parqueo

No habrá parqueo disponible para los aficionados en el estadio de El Trébol y tampoco en la vía exclusiva.

Se recomienda dejar el vehículo en centros comerciales cercanos y utilizar el transporte que pondrá a disposición la Municipalidad.

Restricciones

Recuerda llevar al estadio solo lo necesario.

Hay que abrigarse.

No se permitirá el ingreso de: mochilas, baterías portátiles, alimentos y bebidas, sobrillas, astas y cualquier objeto que pueda ser lanzado a la cancha.