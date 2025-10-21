Versión Impresa
Entre velas, fotos y flores: el Zoológico La Aurora rendirá homenaje a sus animales

  • Por Jessica González
21 de octubre de 2025, 10:04
Durante la actividad podrás honrar a tu mascota fallecida. (Foto: archivo/Soy502)

Únete a esta actividad y celebra el recuerdo de tus mascotas.

El Zoológico La Aurora, junto a la Embajada de México en Guatemala, realizará una actividad muy especial, con la cual pretende honrar la huella de los animales que han partido.

Entre velas, fotos y flores, te invitan a celebrar junto a ellos el recuerdo de sus animales y de tus mascotas.

El homenaje será el próximo 31 de octubre, a partir de las 11:00 horas.

Entre las actividades organizadas está un mural de mascotas difuntas, un altar, desfile de catrinas, leyendas de Guatemala y muchas actividades más.

Si vas a participar, no olvides llevar la foto de tu mascota fallecida.

