El caso de la joven que entregó a su novio a pandilleros para que lo asesinaran

  • Por Susana Manai
08 de septiembre de 2025, 11:46
La investigación determinó que la acusada presenció el asesinato de la víctima. (Foto ilustrativa: istock)

La investigación determinó que la acusada presenció el asesinato de la víctima. (Foto ilustrativa: istock)

Cuando la arrestaron, todavía tenía manchas de sangre de su pareja en su pantalón. 

El 11 de febrero de 2024, un joven de 17 años perdió la vida tras ser llevado, bajo engaños, hasta un grupo de pandilleros del Barrio 18.

La investigación del Ministerio Público (MP) determinó que una mujer identificada como Nilsen D., con quien la víctima mantenía una relación, fue quien lo entregó a los agresores.

La escena del crimen fue presenciada por la propia acusada, quien fue detenida poco después. 

Bajo engaños Nilsen entregó a su novio menor de edad a los agresores. (Foto ilustrativa: istock)
Bajo engaños Nilsen entregó a su novio menor de edad a los agresores. (Foto ilustrativa: istock)

En el momento de su captura, las autoridades hallaron manchas de sangre en su pantalón, las cuales más tarde fueron identificadas como pertenecientes a la víctima.

Con base en estos hallazgos, la Fiscalía Municipal de Villa Nueva presentó el caso ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal.

Tras valorar las pruebas, el tribunal dictó una sentencia de 25 años de prisión contra Nilsen D. por el delito de asesinato.

