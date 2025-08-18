Entrenador Fredy Pleitez impulsa campeones y medallas en Guatemala

-

Fredy Pleitez forma a los campeones del boxeo

Les enseña a pegar duro. En la Asociación Departamental de Boxeo, con sede en la Casa del Deportista de la ciudad mazateca, Fredy Pleitez González se ha consolidado como una figura fundamental en el desarrollo del deporte.





En eventos nacionales femeninos ha apoyado a las boxeadoras a cosechar sinnúmero de medallas. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Él es entrenador de esta disciplina y la Federación Nacional lo ha reconocido como el número uno del país, en su rama.

"Esta distinción es fruto del trabajo constante que hemos realizado. A los atletas les exigimos disciplina y compromiso. Guatemala cuenta con seis entrenadores, mientras que aquí en Suchitepéquez estoy solo, lo que hace este logro aún más significativo", comentó Pleitez.





Fredy Pleitez ha acompañado al podio a decenas de atletas. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Fredy ha vivido momentos de alegrías y grandes retos, pero su pasión por formar campeones no ha menguado.





“ Mi mayor sueño es aumentar la cantidad de representantes en Selección Nacional y ser yo quien los dirija en competencias internacionales ” Fredy Pleitez, Entrenador

Dos de los jóvenes que dirige se preparan para representar a Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025, que se realizarán en nuestro país.





La federación le entregó un reconocimiento como mejor técnico nacional. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Gracias a su dedicación, Suchitepéquez se posiciona en primer lugar a nivel nacional en boxeo; en el último torneo realizado, el equipo de la Tierra del Venado logró un impresionante balance de tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce.