El entrenador de vela que abusaba de sus alumnos en Argentina

Una de las menores rompió el silencio y divulgó los hechos.

La justicia de Argentina condenó a seis años y medio de prisión al exentrenador de la medallista olímpica de vela Eugenia Bosco por abuso sexual, informó este viernes una fuente judicial.

Leandro Tulia trabajó más de dos décadas en el Yacht Club Olivos, en el norte de Buenos Aires, donde Bosco se entrenaba junto con otros niños de 6 a 15 años.

Permaneció en su cargo hasta febrero pasado, cuando fue arrestado de forma preventiva.

Fue condenado por tres hechos de "abuso sexual simple calificado por la guarda" de menores de edad.

Leandro Tulia entrenó por más de dos años a menores. (Foto: redes sociales)

"No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver", relató Bosco, de 28 años, al diario La Nación a comienzos de 2025 cuando hizo público el caso.

Bosco divulgó los hechos dos meses después de alzarse con la plata en la categoría Nacra 17 junto a Mateo Majdalani en los Juegos de París 2024.

Después de que la medallista olímpica denunciara su caso, otras víctimas hicieron públicos los abusos de Tulia.

Como su ciudad natal, San Pedro (norte de Buenos Aires), distaba a más de 150 kilómetros, tanto ella como otros niños dormían en el club bajo el cuidado de Tulia.

"Se generan cosas en un pequeño círculo que quizás nosotros no controlábamos y esa persona lo tenía muy controlado. Y después, con los años siendo más grande, lo ves (...). Gestos, situaciones, momentos...", recordó Bosco.

La fiscal del caso, Lidia Osores Soler, había dicho a la AFP que al menos seis mujeres se presentaron como denunciantes, aunque la condena prosperó por tres hechos denunciados por dos víctimas.

*Con información de AFP