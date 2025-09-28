Versión Impresa
Entró a la vivienda de su víctima, la golpeó y abusó de ella

  • Por Jessica González
28 de septiembre de 2025, 12:53
La mujer fue atada y agredida con extrema violencia. (Foto: Shutterstock)

El hombre es señalado de pertenecer a una pandilla.

Durante un operativo realizado en  la zona 6 de Chimaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre sindicado de plagio, secuestro y violación con agravación de la pena.

Según las autoridades, el detenido, identificado como Yony Estuardo Martínez Apén, de 29 años, es miembro de la Mara Salvatrucha.

(Foto: PNC)
De acuerdo con las investigaciones, el 26 de septiembre el ahora detenido ingresó de forma violenta a la vivienda de una mujer de aproximadamente 30 años, a la que golpeó, ató, privó de su libertad y finalmente agredió sexualmente con extrema violencia.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron un lazo que habría sido utilizado para inmovilizar a la víctima, así como dos celulares, los cuales serán analizados.

(Foto: PNC)
