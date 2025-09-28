Entró a la vivienda de su víctima, la golpeó y abusó de ella

El hombre es señalado de pertenecer a una pandilla.
Durante un operativo realizado en la zona 6 de Chimaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre sindicado de plagio, secuestro y violación con agravación de la pena.
Según las autoridades, el detenido, identificado como Yony Estuardo Martínez Apén, de 29 años, es miembro de la Mara Salvatrucha.
De acuerdo con las investigaciones, el 26 de septiembre el ahora detenido ingresó de forma violenta a la vivienda de una mujer de aproximadamente 30 años, a la que golpeó, ató, privó de su libertad y finalmente agredió sexualmente con extrema violencia.
Durante el allanamiento, los investigadores incautaron un lazo que habría sido utilizado para inmovilizar a la víctima, así como dos celulares, los cuales serán analizados.