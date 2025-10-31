Envían a prisión a acusados de asesinar a guardias en un condominio en Sacatepéquez

-

Envían a prisión preventiva y dictan auto de procesamiento por asesinato y robo agravado contra señalados del doble crimen de guardias de seguridad.

La Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez logró auto de procesamiento y prisión preventiva contra Léster Aníbal Rancho Marroquín, de 25 años, y Kefry Geovanny Rodas Andrín, de 23, por los delitos de asesinato en concurso real y robo agravado.

Ambos son acusados de que el pasado 27 de octubre llegaron a un residencial ubicado en el kilómetro 82.5 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, dispararon contra dos guardias de seguridad, les robaron una pistola y se dieron a la fuga, indicó el Ministerio Público (MP).

Nicolas Rodríguez falleció en el lugar tras el ataque armado. (Foto: ArchivoSoy502)

En el lugar murió Nicolás Rodríguez, mientras que el 29 de octubre en el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, ubicado en Antigua Guatemala, falleció Mabellyn Melany Estrada, de 25 años, quien había sido trasladada gravemente herida.

Mabellyn Estrada falleció dos días después del ataque armado por las heridas. (Foto: redes sociales)

Las capturas

Los sindicados fueron capturados un día después por agentes de la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), en posesión del arma de fuego robada durante el hecho.

Según investigaciones de la PNC, los guardias no quisieron facilitar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, lo que ocasionó el ataque armado en su contra.