¡EPA anuncia su Feria de la Construcción!

La construcción, la renovación o la ampliación de espacios, requiere de materiales adecuados y accesibles que marcan la diferencia en el resultado final.
En este contexto, EPA presenta una nueva edición de la Feria de la Construcción, del 14 al 28 de enero, en las cinco tiendas del país los clientes encontrarán artículos a precios de oportunidad para remodelar o mejorar el hogar.
Aprovecha los precios de la Feria de la Construcción visitando EPA en Plaza Madero, Roosevelt, Rambla 10, entrada a San José Pinula, Portales zona 17 y El Tinajón en Quetzaltenango.
En cada punto de venta se dispone de un surtido de materiales para construcción y acabados, que incluye: pisos, baños, herramientas eléctricas, puertas, mobiliario, luminarias y artículos decorativos, los cuales pueden ser entregados directamente en el lugar de la obra.
Adicionalmente, se encuentra habilitado el servicio Drive Thru, que permite realizar compras desde el auto en las sedes de San José Pinula, Plaza Madero, Xela y próximamente en Portales.
La Feria de la Construcción también está disponible en epaenlinea.com, vía WhatsApp o mediante el centro de contacto 2305-0100.