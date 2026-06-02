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EPA anuncia la llegada de herramientas Daewoo

  • Por Redacción comercial
02 de junio de 2026, 14:11
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

EPA lanzó oficialmente la línea de herramientas de Daewoo, la cual reúne más de 50 artículos diseñados para brindar soluciones eficientes para construir, reparar, renovar o darle mantenimiento al hogar.

Dentro del portafolio destacan herramientas de potencia como generadores, compresores, rotomartillos y esmeriles, ideales para trabajos que requieren un alto rendimiento. Mientras que los equipos de fuerza como taladros percutores, hidrolavadoras, motosierras y bombas de agua, que permiten completar esas tareas de perforación, limpieza profunda y mantenimiento de exteriores.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Para proyectos que requieren acabados más detallados, las herramientas de precisión como lijadoras, caladoras, pistolas para pintar e ingleteadoras son las aliadas para lograr resultados profesionales en carpintería, decoración y remodelación.

En EPA creemos que cada proyecto, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar los espacios y la vida de las personas. Por eso, buscamos acercar herramientas que faciliten el trabajo, brinden confianza, rendimiento y resultados de calidad.
Guillermo Blanco
, gerente general de EPA Guatemala.

La nueva línea de herramientas Daewoo ya se encuentra disponible en todas las tiendas EPA a nivel nacional, donde los clientes también podrán recibir asesoría especializada para elegir la opción que mejor se ajuste a sus proyectos.

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