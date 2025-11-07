EPA y Reciclemos unen fuerzas para limpiar la playa El Paredón

-

Ferretería EPA, en alianza con la organización Reciclemos, realizó una jornada de limpieza en la playa El Paredón, ubicada en el Puerto San José. La actividad se desarrolló el sábado 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial de las Playas.

En la jornada participaron 25 voluntarios, quienes recolectaron 341 kilogramos de desechos, entre plásticos, vidrios, metales y otros materiales. Todos los residuos fueron clasificados para asegurar su adecuado tratamiento.

(Fotografía cortesía: Ferretería EPA)

Más allá de la recolección, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de reducir la generación de basura y promover prácticas sostenibles que mantengan los espacios naturales limpios para las comunidades locales, turistas y futuras generaciones.

“ La suma de esfuerzos colectivos es capaz de transformar realidades, promoviendo entornos más saludables y recordando que la conservación ambiental es una responsabilidad compartida. ” Luis De Sousa , gerente general de EPA.

El compromiso ambiental de EPA se extiende a otros países de la región, como Costa Rica, El Salvador y Venezuela, donde desarrolla iniciativas similares con el propósito de contribuir al bienestar de las comunidades y al cuidado del medio ambiente.

El Día Mundial de las Playas, conmemorado desde 1991, invita a reflexionar sobre la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y costeros, promoviendo la participación ciudadana como parte esencial del cambio.