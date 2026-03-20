Equinoccio de Primavera, ¡el día más largo!

Este viernes 20 de marzo la temporada del año cambia con el místico equinoccio de primavera.
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Este fenómeno es el inicio de una época que traerá días más largos con sol y temperaturas más cálidas.
En Guatemala se oficializa el inicio a la primavera, este fenómeno cambia de fecha cada año por la órbita de la Tierra, que no es exacta, entre el 19 y el 21 de marzo, sin embargo de manera oficial es este 20.
Debido a la importancia ancestral, las zonas arqueológicas mayas son un lugar que las personas eligen para ver cómo sale y se oculta el sol provocando curiosos fenómenos. Un ejemplo de ello es la Pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá, México, en el que la luz solar proyecta 7 triángulos isósceles en la alfarda de la escalinata norte, simulando el descenso de la serpiente emplumada, Kukulkán.
Según la National Geographic, el equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que la luz solar se distribuya de manera uniforme en ambos hemisferios.
Hoy 20 de marzo de 2026 se equilibra el día y la noche, el Sol se alinea con el ecuador terrestre, dividiendo la luz y la oscuridad de manera casi equitativa en todo el planeta. Da inicio a la primavera (Norte) y al otoño (Sur).