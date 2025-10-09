Nuevo deslave complica búsqueda de persona soterrada en CAES

-

Tras el nuevo deslizamiento hubo un cambio en los planes de rescate y remoción de material en el área del derrumbe.

Este jueves 9 de octubre continuaron las labores de búsqueda del guardia de seguridad soterrado tras el derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. La jornada inició cerca de las 13:00 horas, luego del trabajo de maquinaria pesada que permitió despejar parte del área afectada.

Derrumbe km24: Equipo canino refuerza búsqueda de persona soterrada.



: Bomberos Voluntarios

Antes del último deslizamiento, el equipo canino de rescate había detectado un punto de interés junto a una retroexcavadora y un vehículo blanco.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

En ese lugar, los caninos permanecieron marcando durante un periodo prolongado, señal que orientó a los rescatistas sobre una posible ubicación de la víctima.

Este jueves Ludo, el perro con mayor experiencia dentro del equipo, fue el tercero en ingresar para validar las marcas de los otros dos ejemplares. El can confirmó el mismo punto de interés, donde los socorristas estiman que podría encontrarse el cuerpo, a unos diez metros bajo tierra.

: Bomberos Voluntarios

El trabajo del equipo canino se desarrolla por niveles de experiencia; los perros ingresaron en orden, desde el de menor hasta el de mayor trayectoria. Ludo, con tres certificaciones en rescate, confirmó el mismo punto que sus compañeros habían marcado en días anteriores.

Perros entrenados olfatean posibles restos en el derrumbe del kilómetro 24 carretera a El Salvador .



: Estuardo Paredes/Nuestro Diario

Nuevo derrumbe cambia planes de rescate

Un nuevo derrumbe ocurrido alrededor de las 15:00 horas de este jueves modificó los planes de rescate y limpieza en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.

Bomberos Voluntarios indicaron que el equipo canino fue retirado del área unos 15 minutos antes del incidente, por lo que se encuentran a salvo. El deslave se produjo en la misma zona donde se realizaban labores de búsqueda del guardia de seguridad desaparecido desde el derrumbe inicial.

El equipo de rescate de Asonbomd explicó que, momentos antes del nuevo deslizamiento, el personal se encontraba en el área señalada previamente por los caninos de búsqueda.

Sin embargo, un cambio repentino en las condiciones del clima provocó que el terreno se volviera inestable, lo que derivó en el nuevo derrumbe.

Caninos habían sido retirados 15 minutos antes.

Durante el hecho, dos integrantes de la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala, que trabajaban en la remoción de material, quedaron soterrados. Ambos fueron rescatados y trasladados al Hospital Militar, donde reciben atención médica y se encuentran estables.

Las autoridades mantienen suspendidas temporalmente las labores de búsqueda y remoción del material mientras se evalúa la estabilidad del terreno para continuar con las operaciones de forma segura.

El portavoz de Bomberos Voluntarios, Juan Carlos Montenegro, indicó que una vez se logre la localización, las tareas de limpieza y despeje del área podrán desarrollarse con mayor seguridad y fluidez, dado que ya no habrá algún riesgo de ocasionar daños.