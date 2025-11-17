Embarcaciones y vehículos: esto donó EE.UU. al Ejército de Guatemala

-

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó la donación de equipo militar valorada en Q21 millones, proveniente de la cooperación de Estados Unidos al Ejército de Guatemala.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, informó que el Gobierno de Estados Unidos entregó al Ejército de Guatemala una amplia donación de equipo terrestre, marítimo, aéreo y de entrenamiento, valorada aproximadamente en US$21 millones (alrededor de Q160 millones).



Según explicó, el aporte incluye 21 vehículos todo terreno, cinco camionetas tipo picop, así como un laboratorio de inglés y un simulador táctico para el entrenamiento con armas personales, entre otros recursos.

Además, se entregaron tres lanchas, 20 botes inflables y una embarcación de casco grande. También recibieron repuestos para los autos blindados J8, un motor de avión, 3 contenedores y motores de lanchas.

Sáenz recordó que la entrega formal se realizó el pasado viernes 14 de noviembre en las instalaciones del Comando Naval del Pacífico, donde destacó que el respaldo estadounidense responde a la relación estratégica entre ambos países y a la apertura internacional, que afirmó, ha logrado Guatemala bajo el liderazgo del presidente Arévalo.

En su intervención, el ministro señaló que el Ejército ha experimentado "un avance de varias décadas" gracias a la modernización del equipamiento, el fortalecimiento del entrenamiento y la incorporación de tecnologías que mejoran la capacidad operativa en distintos ámbitos.

Detalle del equipo donado

De acuerdo con Sáenz, dentro del conjunto de aportes recibidos durante 2024 y 2025 se incluye un buque patrullero valorado en casi US$6 millones, cuyo nivel tecnológico calificó como "invaluable" para operaciones de navegación e interdicción en el litoral.

Además, se recibieron:

3 lanchas de respuesta rápida Silver Ship

20 botes inflables Zodiac con motores fuera de borda de 40 HP

1 embarcación Zodiac de casco grande con tres motores de 300 HP

Motores adicionales: cinco de 40 HP y dos de 300 HP

43 cajas de repuestos y equipamiento diverso

3 contenedores tácticos para operaciones en campaña

21 vehículos todo terreno Polaris

5 picops Ford F-450, destinadas al traslado de embarcaciones de interdicción

1 montacargas

Kits de repuestos para vehículos blindados J8 utilizados en fronteras

1 motor de avión, repuestos y accesorios para fortalecer la movilidad aérea

A esto se suma el laboratorio de inglés y un simulador táctico especializado para prácticas con armas pequeñas.

El conjunto de aportes correspondientes en el 2025 asciende a US$21 millones, reiteró el ministro.

Fortalecimiento de la cooperación

Sáenz afirmó que esta cooperación reafirma a Guatemala como un aliado confiable para la seguridad hemisférica, punto que señaló ha sido reconocido por autoridades estadounidenses.

Añadió que estas acciones no solo incrementan las capacidades materiales del Ejército, sino que consolidan una relación basada en confianza, transparencia y resultados.

El funcionario también destacó que, además del equipo, Estados Unidos ha proporcionado entrenamientos certificados y la participación de tropas guatemaltecas en ejercicios multinacionales.