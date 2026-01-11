De Puerto Barrios al mundo: Logros y trayectoria del nadador Erick Gordillo

-

Desde sus inicios en Puerto Barrios hasta competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, Erick Gordillo ha marcado época en la natación guatemalteca. Su carrera incluye récords centroamericanos y múltiples medallas en justas regionales y continentales.

Erick Oswaldo Gordillo Guzmán, nacido el 5 de octubre de 1999 en Puerto Barrios, Izabal, es un nadador guatemalteco que ha puesto el nombre del país en lo más alto. Su experiencia representando a Guatemala incluye múltiples medallas en Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, participaciones en Juegos Panamericanos y en los pasados Juegos Olímpicos de París, en 2024.

Sin quererlo y casi de manera inesperada, fue como comenzó su carrera en la natación. "Empecé a nadar a los 5 años en Izabal porque mis papás querían que hiciera algún deporte. La verdad, yo no quería nadar; prefería jugar tenis u otro deporte, aunque siempre me gustó el agua", relató en una entrevista con el Comité Olímpico Guatemalteco.

Inició en la natación cuando tenía cinco años y ahora es uno de los referentes a nivel centroamericano. (Foto: COG)

Uno de los primeros obstáculos de su carrera lo vivió apenas pasados los 10 años, cuando sus entrenadores en Izabal fueron reubicados, uno en Zacapa y otro en la capital.

Gordillo estuvo entrenando dos años por su cuenta y sus tiempos fueron empeorando, hasta que en 2012 surgió la oportunidad de mudarse a la capital para continuar con su formación. Desde entonces, y aun con algunas dificultades en el camino, su carrera fue en ascenso.

En París cumplió el sueño de representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos. (Foto: COG)

Su gran momento llegó en los Juegos Centroamericanos de Managua, en 2017. En esas justas logró quedarse con cuatro preseas doradas y estableció tres récords centroamericanos, posicionándose como uno de los mejores nadadores del país y de la región.

Tuvo participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2021, donde sumó experiencia y aprendizaje.

Sumó tres oros en los Juegos Bolivarianos de Lima el año pasado (2025). (Foto: COG)

El momento de brillar nuevamente llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Ahí consiguió tres preseas doradas en las modalidades de 200 metros mariposa y en los 200 y 400 metros combinados, incluyendo un récord de los juegos en los 200 combinados.

Ese mismo año también compitió en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, donde la medalla se le resistió, aunque clasificó a la final y logró un quinto puesto en una de las pruebas.

Así celebró una de sus victorias en Lima, Perú. (Foto: COG)

Un año más tarde cumplió el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos cuando hizo su presentación en París en la prueba de 200 metros combinados en La Defense Arena junto a los mejores nadadores del mundo. Gordillo paró el cronómetro en 2:02.25, finalizando quinto en la prueba clasificatoria y en el 18 de la tabla general, rozando las semifinales que reunieron a los 16 mejores tiempos. Quedó como reserva y fue el único centroamericano de la prueba, además del mejor latinoamericano.

Gordillo subió al podio en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 doce veces. (Foto: COG)

El año pasado firmó uno de sus mejores registros a nivel personal, compitiendo en casa en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. En el Complejo Deportivo de Mazatenango se subió al podio doce veces: once para recibir medallas de oro y una más para el bronce.

Además, mostró su calidad al imponer cinco nuevos récords centroamericanos, una muestra de su superioridad a nivel regional.

Cuenta con múltiples medallas en su palmarés. (Foto: COG)

El 2025 lo cerró en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima, en Perú, donde sumó tres oros y una plata a su palmarés, además de romper un récord bolivariano.

Gordillo se ha consolidado como el estandarte de la natación guatemalteca, llevando el nombre de Guatemala a las competencias que reúnen a los mejores del mundo, donde pertenece.

Gordillo acarició las semifinales en los Juegos Olímpicos de París. (Foto: COG)

Actuación histórica

Erick Gordillo fue el deportista más laureado en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Aquí te contamos a detalle las medallas obtenidas en esas justas.

Medallas de oro

200 m combinados (2:02.61 min)

100 m dorso (56:95 s)

100 m mariposa (54:50 s)

200 m dorso (2:05.43 min)

200 m libres (1:50.74 min)

200 m mariposa (1:59.64 min)

400 m combinado (4:23.99 min)

400 m libre (3:58.43 min)

Relevo 4×100 combinado (3:51.88 min)

Relevo 4×200 libre (7:43.62 min)

Relevo 4×100 libre mixto (3:40.12 min)

Medalla de bronce