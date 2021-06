Erik Rubín rompió el silencio y habló sobre supuesta infidelidad

El cantante mexicano, Erik Rubín, reaccionó y así se defendió de los señalamientos.

Luego de que se filtraran unas fotografías del cantante Erik Rubín al lado de otra mujer, el artista decidió defenderse de las fuertes acusaciones de infidelidad.

En un video publicado en redes sociales, Rubín rompió el silencio y habló sobre su matrimonio con la famosa actriz y conductora Andrea Legarreta. Asimismo, aclaró que fue lo que sucedió en la pasada fiesta en Cancún y qué originó las especulaciones.

De acuerdo con lo que dijo el exintegrante de la banda musical Timbiriche, él asistió a la fiesta para conocer varios restaurantes, en ese mismo lugar decidió saludar a varias personas y fue cuando le tomaron la fotografía platicando con la mujer, quien es novia de un su amigo.

“Me tomaron una foto donde aparezco platicando con una chica; esta chica sale con uno de mis amigos. Estamos en un lugar público, habré estado en esa mesa no más de cinco minutos", exclamó.

Según Rubín, él y Andrea son personas independientes y tienen un matrimonio libre. "No sé qué relaciones tengan con sus parejas, en las cuales no los permitan salir a ningún lado o no los dejen tener amistades, pero ese no es nuestro caso. A Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce", agregó.

El mexicano también tachó a la gente que lanzó críticas negativas y ofensivas hacía su familia como personas resentidas.

Legarreta defiende a Rubín

Por su parte, Andrea Legarreta fue interceptada por la prensa mexicana a su salida del programa matutino "Hoy", en donde respondió a los cuestionamientos.

Según video publicado en la plataforma de YouTube por un periodista de México, se observa cómo fue abordada, por lo que, Legarreta habló sobre las controversiales fotografías. Mismas en donde defendió a su esposo, Erik Rubín.

"Él y yo sabemos lo que nosotros vivimos. Sabemos también que hemos tenido momentos duros, de etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, esto es querer encontrar algo negativo donde no lo hay", dijo Legarreta.