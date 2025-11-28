Hallan plantación de droga valorada en más de Q25 millones en Petén

Esta megaplantación de marihuana ubicada en Las Cruces, Petén, estaba valorada en un total que supera los Q26.9 millones.
OTRAS NOTICIAS: El hombre que defraudó por Q20 mil al banco donde trabajaba
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se localizaron más de 71 mil matas de marihuana en el caserío Ixmucané, en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén.
Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) procedieron con la erradicación e incineración de la plantación.
Estas se encontraban en un área montañosa del lugar, donde se contabilizaron un total de 71, 836 matas de dicha droga en fase de crecimiento, según indicó la PNC.
Cada una de ellas está valorada en Q375, por lo que el avalúo total era de Q26, 938, 500, señalaron las autoridades.
Esta es una de las acciones para combatir el cultivo y el tráfico de drogas en el país, agregó la PNC.