Hallan plantación de droga valorada en más de Q25 millones en Petén

Más de 70 mil matas de marihuana destruidas en Petén



Policías de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica #SGAIA, erradicaron e incineraron en un área montañosa del caserío Ixmucané, Las Cruces, Petén, 71,836 matas de marihuana en fase de crecimiento, pic.twitter.com/qEC3lQCnQT